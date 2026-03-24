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MotoGP | Gp Brasile: la nota della MotoGP Race Direction

Ecco il comunicato diramato dalla Federazione Motociclistica Internazionale per conto della Race Direction

di Alessio Brunori24 Marzo, 2026
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Dopo i problemi sull’asfalto della pista durante il Gran Premio del Brasile, il Circuito e il Promoter della gara hanno portato a termine delle indagini sulle cause, compresa la pioggia senza precedenti che ha condizionato i lavori finali e ha contribuito a far emergere i problemi sull’asfalto della pista.

Sabato è emerso un difetto significativo sulla pista dovuto al collasso di un precedente sistema di fognatura sotto l’asfalto. Il problema, che fortunatamente è emerso fuori dalla linea di gara, è stato immediatamente risolto dopo una pronta risposta del Circuito, e ciò ha permesso che l’attività in pista proseguisse con ritardo nella stessa giornata. Domenica il degrado localizzato dell’asfalto provocato dal significativo calore e dall’attività in pista è emerso chiaramente dopo la conclusione del Gran Premio della Moto2.

Nonostante la rimozione di tutto il materiale in eccesso prima del Gran Premio della MotoGP, è rimasto un piccolo rischio di deterioramento aggiuntivo della superficie durante la gara della MotoGP. Il personale del circuito ha lavorato fino a poco prima della partenza per preparare la pista ma mettendo al primo posto la sicurezza, la Race Direction ha stabilito una riduzione della gara a 23 giri (il 75% della distanza originaria). I team sono stati immediatamente informati di questo cambiamento dal personale IRTA in ciascuna fila dello schieramento.

Il processo di omologazione dei circuiti della MotoGP è gestito dalla FIM e inizia oltre un anno prima. Include ispezioni dettagliate di tutte le aree. Dato che ogni contesto globale richiede un mix di asfalto e un processo di collocazione differenti, viene definito dal Circuito e presentato alla FIM per avere la certezza che siano soddisfatti tutti gli standard di sicurezza. L’omologazione viene confermata poco prima di ogni Gran Premio.

I problemi affrontati in Brasile sono stati riconosciuti dal Promoter e dal Circuito e saranno risolti prima del ritorno della MotoGP in Brasile previsto nella prossima stagione. Il Gran Premio del Brasile ha visto la presenza di 148.384 appassionati all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, a dimostrazione del grande interesse che c’è per la MotoGP in Brasile anche come occasione di crescita a livello globale.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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