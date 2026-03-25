MotoGP | GP Austin, Marini: “Sarà importante ottenere un buon risultato”

Luca Marini e Joan Mir, piloti ufficiali Honda Castrol HRC si apprestano a disputare la terza gara della MotoGP 2026. Sul tracciato di Austin si disputerà il Gran Premio delle Americhe e sia il pesarese che il maiorchino sperano di ottenere risultati migliori rispetti a Buriram e Goiania.

Dal Sud America al Nord America, il tour globale del Campionato del Mondo MotoGP continua a gran ritmo. Un tracciato che spicca come uno dei più impegnativi dell’anno, il percorso dalla Curva 3 alla Curva 9 può compromettere un giro e in questa sezione è fondamentale la velocità per le qualifiche. Dal 2013, il Circuit of the Americas ha visto Honda vincere otto volte nella Top Class.

Le qualifiche restano un punto di riferimento per Luca Marini, il #10 è partito dalla 19ª posizione sia nella Sprint che nel Gran Premio del Brasile e solo migliorando questa posizione si potrà puntare più in alto della Top Ten. Guadagnare un posto in Q2 permetterebbe senza dubbio a Marini di migliorare l’ottavo posto ottenuto al GP delle Americhe del 2025. Attualmente è a un solo punto da Johann Zarco nella lotta come miglior pilota Honda nella classifica del Campionato del Mondo.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP delle Americhe Austin MotoGP 2026

“Torno subito al lavoro in una pista che mi piace molto. Passare da uno dei circuiti più brevi del calendario a uno dei più lunghi è sicuramente un grande cambiamento! Il COTA è un circuito dove il pilota può davvero fare la differenza, in passato sono andato bene così come la Honda RC213V. Non vedo l’ora di vedere cosa possiamo fare e vedere i miglioramenti dal 2025. Sarà importante ottenere un buon risultato prima di questa pausa di tre settimane, voglio dare alla squadra qualcosa da godersi dopo queste intense gare d’apertura.”

Il suo team-mate Joan Mir arriva in America con una velocità indiscutibile, ma le troppe cadute non hanno ancora permesso al #36 di raccogliere in gara quanto fatto vedere durante le prove.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP delle Americhe Austin MotoGP 2026

“È sempre bello andare in America, soprattutto ad Austin, è un buon posto dove stare e mi piace molto tutto il weekend. In Brasile abbiamo mostrato la nostra velocità, abbiamo dimostrato la nostra capacità di essere i migliori piloti Honda e ripetere questo è l’obiettivo di questo weekend. Si tratterà di rimanere concentrati e lavorare bene con il team per creare la migliore situazione possibile e portare a termine ciò che sappiamo di poter fare.”

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