MotoGP | GP Assen Sprint Race, Mir: “Abbiamo fatto una gara solida oggi”

MotoGP GP Olanda Assen Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di prove Sprint Race del Gran Premio odi Assen in quattordicesima posizione.

Con un’intensa serata di lavoro alle spalle, il Team Repsol Honda si è avvicinato al sabato con la consueta determinazione, puntando a sfruttare tutto ciò che la giornata aveva da offrire. Joan Mir ha recuperato bene da un venerdì difficile, migliorando il suo ritmo sul giro singolo fino a 1’32 per la Q1 e chiudendo a due decimi dalla Honda Zarco. Dopo una buona partenza allo spegnimento dei semafori della gara, Mir ha stabilito un ritmo costante e costante nello Sprint concludendo al 14° posto. Evitando ogni errore, il #36 ha concluso bene raccogliendo informazioni importanti per il futuro e dimostrando il suo ritmo.

Dichiarazioni Joan Mir GP Olanda Assen Honda Repsol MotoGP 2024

“Abbiamo fatto una gara solida oggi; il nostro ritmo era abbastanza costante e sentivo di aver fatto un grande sforzo. Conosciamo le aree in cui dobbiamo migliorare e al momento si tratta di dare il meglio di me stesso ogni volta che saliamo in moto. In questo momento è molto importante finire le gare, ottenere informazioni e lavorare per il futuro. Un’altra possibilità di riprovarci domani per tutta la gara e vedere che possiamo fare sulla distanza più lunga, le condizioni potrebbero cambiare molto”.

