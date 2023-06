MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Marc Marquez: “Sono in piedi, non è poco”

GP Olanda Assen MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione.

Il pilota spagnolo, in uno dei weekend più difficili della sua carriera è rimasto “calmo” per tutta la gare senza cercare di spingere oltre il limite. Queste le parole dell’otto volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Olanda Assen

“Potrei stare meglio. Siamo in piedi e non è poco. Con la gomma morbida era quella che mi dava più feeling. Sapevo sarei andato più piano ma dovevo prendere fiducia. L’incidente in QP è stata una sfortuna. Piove sul bagnato. Mi è dispiaciuto. Un bene finire la gara, domani è un altro giorno e poi vacanza. Non spingere dopo la germani è normale. Ho un dito rotto, una costola rotta e un legamento rotto. Sono umano. Prendi un decimo ad ogni cambio di direzione. Ed è per questo. Domani facciamo un’latra gara. Oggi sono partito bene, poi ho trovato un buon gruppo e sono rimasto lì. Moralmente e fisicamente gli ultimi anni sono stati duri, ma moralmente adesso è la situazione sportiva della mia carriera, ma dobbiamo lavorare e tenere duro.”

