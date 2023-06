MotoGP | GP Assen, la festa di Bezzecchi, Bagnaia e Quartararo sul podio della Sprint [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights – Grande festa per Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo sul podio della Sprint ad Assen, teatro del settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una bella battaglia con Pecco (2°), l’italiano della VR46 ha concretizzato al meglio il lavoro svolto tra ieri e questa mattina, ottenendo punti importanti per la rincorsa alla leadership del campionato attualmente in mano al portacolori della Ducati ufficiale.

Terza posizione per un superbo Fabio Quartararo, bravo a guidare sopra i problemi fisici (frattura di un mignolo del piede) e tecnici della Yamaha, seguito da Aleix Espargarò, Brad Binder (terzo sul traguardo ma penalizzato di tre secondi per non aver rispettato per troppe volte i track limits) e Jorge Martin, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica a causa di un feeling non perfetto con la propria Ducati.

Completano la graduatoria della top dieci Maverick Vinales, Enea Bastianini, Alex Marquez e Luca Marini. Appuntamento a domani, in diretta dalle 14.00 su Sky Sport MotoGP HD, per la diretta della gara vera e propria di questo fine settimana del motomondiale in Olanda.