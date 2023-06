MotoGP | Bezzecchi vince su Bagnaia ad Assen: l’ultimo giro della Sprint [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights – Vi riportiamo l’ultimo giro di Marco Bezzecchi nella Sprint Race valida per il Gran Premio d’Olanda ad Assen, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una bella battaglia con Pecco Bagnaia (2°), l’italiano della VR46 ha concretizzato al meglio il lavoro svolto tra ieri e questa mattina, ottenendo punti importanti per la rincorsa alla leadership del campionato attualmente in mano al portacolori della Ducati ufficiale, grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti nell’ultimo mese e mezzo, nonostante varie cadute nei primi round di questo campionato.

Terza posizione per un superbo Fabio Quartararo, bravo a guidare sopra i problemi fisici (rottura di un mignolo del piede durante un allenamento ad Amsterdam qualche giorno fa) e della Yamaha, seguito da Aleix Espargarò, Brad Binder (terzo sul traguardo ma penalizzato di tre secondi per non aver rispettato per troppe volte i track limits) e Jorge Martin, apparso in difficoltà in uscita dalle curve veloci rispetto a tutti colleghi della Ducati.

Completano la graduatoria della top dieci Maverick Vinales, Enea Bastianini, Alex Marquez e Luca Marini. Appuntamento a domani, in diretta dalle 14.00 su Sky Sport MotoGP HD, per la diretta della gara vera e propria di questo fine settimana del motomondiale in Olanda.