MotoGP | GP Assen Sprint Race, Di Giannantonio: “Un weekend un po’ pazzo fino ad ora”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati VR46 -Fabio di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda in quinta posizione.

Al via dalla seconda fila dello schieramento e dopo un scatto non perfetto, Fabio è costretto a recuperare dalla P11. Capace di un passo solido e in progressione, riprende il contatto con il gruppo in lotta per la quarta piazza. Soddisfatto delle sensazioni alla guida della Ducati in vista del GP di domani, prosegue sulla scia degli ultimi risultati positivi e sale a 79 punti nella generale al nono posto assoluto.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Olanda Assen Ducati VR46 MotoGP 2024

“Un weekend un po’ pazzo fino ad ora: ieri ho chiuso fuori dalla Top10 mentre oggi siamo riusciti a fare un bel passo in avanti. Abbiamo lavorato bene nelle libere, un’ottima Q1 e un giro solido in Q2. Ho fatto una gran gara poi, non sono partito bene, ma ero veloce e mi sono davvero divertito nel gruppo. Ho risalito la classifica, sono felice e me la sono davvero goduta perché queste gare di gruppo sono difficili da vedere in MotoGP. Domani sarà un GP molto lungo, fisico, impegnativo a livello gomme, ma sono fiducioso e possiamo fare bene.”

