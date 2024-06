MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Alex Marquez: “Due giri in meno e sarebbe stato tutt’altro risultato”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda in ottava posizione.

Alex Marquez chiude 8º a seguito di una penalità 3 secondi per track limits (non avendo completato il long lap). Nonostante il risultato Alex corre gran parte della gara in posizioni di top5 mostrando un ottimo ritmo. La sua 4ª piazza sulla griglia di partenza lasciano ben sperare per una domenica decisamente più brillante.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Due giri in meno e sarebbe stato tutt’altro risultato. Scherzi a parte abbiamo sofferto un po’ nel finale con la gomma posteriore, ma d’altra parte abbiamo raccolto buone informazioni sulla gomma dura davanti che in ottica gara saranno importanti. Dobbiamo ancora lavorare su qualche dettaglio e domani saremo da top5”.

