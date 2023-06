MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Bezzecchi: “I dettagli hanno fatto la differenza”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Week-end olandese fino ad ora fantastico per Marco Bezzecchi, che nel sabato di Assen ha fatto sue sia la pole che la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda in programma ad Assen.

Il pilota del Mooney VR46 Racing si è aggiudicato tutte le sessioni disputate, dalla FP1 alla Sprint Race, dove ha battuto Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto il Bez ai microfono di Sky Sport, dove ha sottolineato che si aspetta qualche difficoltà in più nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Sapevo di dover fare una buona partenza perchè non volevo che Pecco (Bagnaia) provasse a passarmi e ad andare via, ma non solo ho perso la posizione con lui, ho poi sbagliato la staccata mi ha passato anche Binder. Sapevo che Brad è duro da passare, è un animale e l’ho ripagato con la stessa moneta. C’è stata poi una bagarre con Pecco ed ero un pò più veloce. La pista mi piace molto, ma generalmente mi piacciono tutte. Questa si adatta particolarmente al mio stile di guida perchè vado forte sui curvoni veloci. Sono contento, ieri mi ero promesso di migliorare al T1 e ci siamo riusciti. Qui siamo partiti subito bene di setting rispetto al Sachsenring e questo fa la differenza, perchè puoi lavorare sui dettagli. Domani sarà più difficile, dobbiamo ancora scegliere la gomma, anche la soft non cala tanto. Cercherò di stare vicino a Pecco perchè lui con la media è un pò più veloce, darò il massimo. Ringrazio la squadra per il lavoro fatto, adesso gli dirò di non toccare più questo setting (ride, ndr).”