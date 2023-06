MotoGP | Gp Assen, Quartararo: “Farò del mio meglio”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo dopo aver chiuso il Gp di Germania in 13esima posizione, ha voglia di rifarsi in occasione del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“La scommessa sulle gomme al Sachsenring non ha dato i suoi frutti, ma ora lo sappiamo. Anche se dal punto di vista dei punti il ​​GP di Germania non è stato un fine settimana di gara molto positivo, abbiamo imparato da esso e anche questo vale qualcosa. L’anno scorso le cose non sono andate secondo i piani ad Assen. Ma è ancora uno dei miei circuiti preferiti, quindi farò del mio meglio come sempre per ottenere un buon risultato.”