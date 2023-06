MotoGP | Test Misano Ducati Desmosedici GP, Bautista: “Non ho cercato il tempo”

MotoGP Ducati Test Misano – Alvaro Bautista, iridato Superbike, ha concluso oggi il test con la Ducati MotoGP effettuato al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Sono state due giornate intense, con lo spagnolo che sin dal primo giorno si è trovato bene in sella alla moto che sta dominando il Campionato della Top Class.

Nella seconda giornata di test Bautista, che non saliva su una MotoGP dal 2018, ha potuto girare con continuità nel mattino dedicandosi al set-up e provando anche diverse soluzioni di pneumatici.

Nessun time attack e un miglior crono di 1’32.590 fatto registrare nel settimo giro del quarto run con gomma soft e temperatura dell’asfalto di 49°.

Per dare un riferimento, nella Superpole di quest’anno in sella alla Ducati Panigale V4R Superbike aveva girato in 1’33.017 (sua la pole, ndr) mentre il best-lap delle qualifiche della MotoGP 2022 era stato di 1’31.899, fatto registrare sempre da una Ducati, quella di Jack Miller. Il miglior giro di sempre a Misano rimane comunque quello di Pecco Bagnaia, 1’31.650, fatto segnare nelle qualifiche del 2021.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Test Misano Ducati Desmosedici GP

“E’ stato un buon test. Mi sono divertito molto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP e sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto. Tra il primo ed il secondo giorno, inoltre, il feeling è migliorato anche grazie al team e a Ducati che mi hanno messo nelle condizioni di poter sistemare la moto con delle modifiche che mi hanno aiutato a sentirmi ancora di più a mio agio. Abbiamo lavorato anche per trovare confidenza con diverse soluzioni di gomme ed i risultati sono stati tangibili. Il tempo? Non è importante anche perché non ho mai spinto per cercare il crono: non c’era nessun motivo per prendersi dei rischi. Il futuro? Il futuro è a Donington e Imola. Abbiamo due round molto ravvicinati e dopo questa bella esperienza devo solo pensare al campionato WorldSBK.”

4.7/5 - (43 votes)