MotoGP | Gp Assen, Oliveira: “Vogliamo farci trovare pronti”

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia RNF – Miguel Oliveira e Raul Fernandez non vedono l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. I portacolori della Aprilia RNF, dopo le difficoltà di questo inizio di stagione, vogliono sfruttare al massimo il potenziale della RS-GP, la quale dovrebbe sposarsi al meglio con le caratteristiche dello storico TT Assen.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Preview Olanda Assen MotoGP 2023

“Il piazzamento in top dieci al Sachsenring mi ha offerto una buona spinta in termini di morale. Inoltre ho usato questi pochi giorni di stop per riposarmi e per ricaricare le energie. Adesso mi sento pronto per la sfida di Assen e personalmente spero di compiere un altro passo in acanti. E’ una delle piste più difficili in calendario, soprattutto per il fisico, ma cercheremo di farci trovare pronti fin dalle libere di venerdì”.

Dichiarazioni Raul Fernandez Preview Olanda Assen MotoGP 2023

“Non vedo l’ora di correre ad Assen, sono motivato al massimo. Ritengo che nelle ultime due gare siamo riusciti a svolgere un buon lavoro, soprattutto in termini di ritmo, il quale si è rivelato abbastanza costante. Sembra che la nostra moto si riuscirà ad adattare bene al tracciato, quindi sono entusiasta. Non ci resta che attendere e vedere che tipo di condizioni affronteremo durante il fine settimana. Personalmente sono pronto a tutto e credo fortemente nella nostra moto. Possiamo fare un buon lavoro prima di andare in stop per la pausa estiva”.