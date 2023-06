MotoGP | Gp Assen, Bagnaia: “Proveremo a bissare il successo dello scorso anno”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Francesco Bagnaia dopo la “doppia” sconfitta del Sachsenring (due secondi posti alle spalle di Jorge Martin, ndr) è pronto a scendere in pista ad Assen, una delle sue piste preferite, che ha anche tatuata sul suo braccio.

Lo scorso anno vinse la gara ed è suo il record della pista (1:31.504), in Olanda proverà ad estendere la leadership in Campionato (ha 16 punti di vantaggio su Martin, ndr). Ecco cosa ha detto Pecco.

“Siamo all’ultima gara prima della lunga pausa estiva e pertanto, prima di iniziare la seconda e impegnativa parte della stagione, sarà importante provare a consolidare la nostra posizione in Campionato. L’anno scorso ad Assen abbiamo ottenuto una fantastica vittoria e quest’anno ci riproveremo anche se mi aspetto una gara molto più combattuta e numerosi rivali pronti a lottare per il primo posto. Il TT Circuit è una delle mie piste preferite e non a caso il layout del circuito è anche tatuato sul mio braccio! In questo momento il mio feeling con la Desmosedici GP è ottimo perciò sono fiducioso di poter far bene anche questo fine settimana.”

