MotoGP | GP Assen Gara, Vinales: “Ho dato il massimo durante tutta la gara”

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio d’Olanda in quinta posizione.

Maverick Viñales, come nella sprint, si è reso protagonista di una buona partenza. Nelle prime fasi della gara, il pilota spagnolo si è inserito nel gruppo in lotta per l’ultimo gradino del podio. Dopo diversi cambi di posizione, Maverick era quarto all’ultimo giro quando, per una penalità per track limits all’ultima chicane, è stato retrocesso di una posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Olanda Assen Aprilia MotoGP 2024

“Ho dato il massimo durante tutta la gara. Sono ovviamente contento, ma non completamente soddisfatto perché il livello che stiamo dimostrando è davvero alto. La moto si muoveva tanto e questo ha reso difficile i cambi di direzione. Nonostante questo, penso che la RS-GP24 sia competitiva.”

