MotoGP | Gp Assen Gara, Alex Marquez: “Una gara difficile anche se il fine settimana è positivo”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio d’Olanda in settima posizione.

Alex Marquez che partiva dalla prima fila non trova il passo perfetto e non va oltre l’ottava posizione (poi promossa a settima con la penalità del fratello). Punti comunque importanti e fiducia in vista del Sachsenring in programma tra meno di una settimana dove entrambi cercheranno di rifarsi prima della pausa estiva.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Una gara difficile anche se il fine settimana è positivo. Con la gomma dura anteriore abbiamo fatto fatica a far girare la moto, ma avremmo sofferto troppo con la gomma morbida. Ci sarà da lavorare già in Germania per capire come migliorare. I dati di oggi ci serviranno sicuramente per le prossime gare, abbiamo le idee chiare e speriamo di riuscire a metterle in pratica già al Sachsenring”.

