MotoGP | Alex Marquez rinnova con il Gresini Racing

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez continuerà a correre per il Gresini Racing anche per le prossime due stagioni.

Il due volte Campione del Mondo (Moto3 nel 2014 e Moto2 nel 2019) continuerà a correre con la squadra capitanata da Nadia Padovani anche nel 2025 e nel 2026.

Dichiarazioni Alex Marquez Rinnovo Gresini Racing MotoGP 2024

“Continuare in Gresini era il mio obiettivo principale. Da quando sono atterrato in questa realtà il mio target è stato quello di arrivare a ridosso dei migliori con costanza, ed è qualcosa che ancora non ho raggiunto. L’inizio di stagione non è stato come speravamo, ma la squadra è forte e so dove possiamo arrivare. Quindi semplicemente ringraziare Nadia per la fiducia e sono sicuro che ripagheremo presto con della pizza all’ananas celebrativa.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Rinnovo Alex Marquez Gresini Racing MotoGP 2024

“Alex è il nostro pupillo. Da quando è arrivato ormai due anni fa la sintonia tra lui e la squadra è stata subito incredibile e si è consolidata gara dopo gara. Sappiamo qual è il suo potenziale, lo ha già dimostrato e ha solo bisogno di continuità. Rinnovare con lui era una mossa ovvia da parte nostra perché siamo consapevoli del suo valore fuori e dentro la pista. I risultati arriveranno anche quest’anno, ne sono assolutamente certa.”

