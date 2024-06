MotoGP | Gp Assen Gara, Rins: “Brutta caduta ad inizio gara”

MotoGP Yamaha Monster – Alex Rins non ha chiuso il Gran Premio d’Olanda.

Rins è partito bene dalla P15 ma ha avuto difficoltà in frenata. Un’oscillazione iniziale ha provocato un grande highside in curva 1. Lo spagnolo è rimasto seduto a bordo pista per un po’ per riprendere fiato ed è stato poi portato al centro medico per un ulteriore controllo.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Ho avuto una caduta molto dura all’inizio. Andrò a Madrid, dove mi sottoporrò ad ulteriori accertamenti medici per capire la gravità delle lesioni al polso destro e al piede destro. Spero di avere presto aggiornamenti.”

