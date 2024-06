MotoGP | Gp Assen Gara, Quartararo: “Mi aspettavo di fare meglio”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio d’Olanda in 12esima posizione.

Quartararo, partito dalla P12, ha completato il giro di apertura al 13° posto. Il francese ha gradualmente aumentato il ritmo. È stato messo sotto pressione da Miguel Oliveira all’inizio, e questo ha continuato a essere un tema fino a quando Oliveira non è andato largo a 10 giri dalla fine. Ciò ha dato a El Diablo un po’ di respiro. Ha puntato gli occhi su Jack Miller davanti a lui, ma non è mai riuscito ad avvicinarsi abbastanza per effettuare un sorpasso. Quando Pedro Acosta è caduto all’ultimo giro, Quartararo ha concluso la gara al 12° posto, a 24.057 secondi dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Mi aspettavo di fare meglio all’inizio, soprattutto nei primi giri. Con le soft, il grip era scarso. Durante tutta la gara, il grip è stato molto inferiore a quanto mi aspettassi. Non potevo spingere molto. Poi alla fine, mi sentivo un po’ meglio da metà gara in poi, ma il ritmo era già troppo lento. Vediamo se possiamo migliorare al Sachsenring.”

4.5/5 - (2 votes)