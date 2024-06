MotoGP | Gp Assen Gara, Acosta: “È difficile capire la caduta”

MotoGP KTM GASGAS – Pedro Acosta non ha chiuso il Gran Premio d’Olanda.

Dopo una gara intera da protagonista in lotta per le posizioni da podio. Il rookie spagnolo è stato vittima di una scivolata all’ultimo giro mentre era in settima posizione.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Dobbiamo prendere gli aspetti positivi, perché anche dopo un fine settimana difficile per noi, siamo riusciti ad essere competitivi in ​​gara. È difficile capire la caduta perché avevo allentato le cose negli ultimi giri per finire bene Forse le gomme si sono raffreddate troppo, è stata una caduta strana chiudere il fine settimana in questo modo, ma continuiamo a lavorare, stiamo migliorando e ci avviciniamo sempre di più ogni fine settimana.”

