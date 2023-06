MotoGP | Binder, ‘track limits’ all’ultimo giro: sfuma il podio ad Assen [VIDEO]

MotoGP GP Assen Binder – Beffa finale per Brad Binder al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. Proprio come avvenuto nella Sprint di ieri pomeriggio, il sudafricano ha superato il cordolo nella veloce “S” composta dalle curve 15 e 16, finendo sotto l’occhio dei commissari.

Questi, dopo aver visionato le immagini, hanno scelto di far scalare di una posizione il portacolori della KTM, portandolo dalla terza alla quarta posizione. Un epilogo amaro che certamente non rende merito alla gara del pilota sudafricano, veloce e competitivo fin dalle prime tornate in pista. Appuntamento tra un mese a Silverstone per l’ottava prova di un mondiale sempre più nelle mani della Ducati.