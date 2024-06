MotoGP | Gp Assen Gara, Marc Marquez: “Anche se per un dato minimo, siamo fuori dalle regole sulla pressione delle gomme e accettiamo la penalità”

MotoGP Ducati Gresini -Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio d’Olanda in decima posizione.

Una gara tutt’altro che semplice con le temperature della pista decisamente più basse rispetto a venerdì e sabato e con una gran bagarre per il podio che ha visto il 93 impegnato con Viñales, Diggia e Bastianini. La beffa arriva però dopo il traguardo, con la penalità per la pressione alle gomme in parte dovuta ad un contatto alla curva uno. 16 secondi che valgono la 10ª piazza finale e 6 punti.

Dichiarazioni Marc Marquez Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Purtroppo, anche se per un dato minimo, siamo fuori dalle regole sulla pressione delle gomme e accettiamo la penalità. Un peccato uscire da qui con pochissimi punti, avrei potuto chiudere con due quarti posti e invece… Il tocco con Bastianini ha influito ma non cerchiamo scuse, stavo giocando bene con la pressione delle gomme fino a quel momento. Adesso chiudiamo questo fine settimana e pensiamo alla Germania”.

