MotoGP | GP Assen Gara, Di Giannantonio: “Sono davvero felice, stiamo lavorando sodo”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati VR46 -Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio d’Olanda in quarta posizione.

Al via dalla quarta casella della griglia e ottavo al termine del primo giro, Fabio non perde le staffe ma impone un ritmo solido e costante che gli consente di superare gli avversari e recuperare fino alla P3. Terzo per tutta la parte centrale di gara (dall’ottavo al 18esimo giro ndr), riesce a rimanere lucido nel finale e proprio sotto la bandiera a scacchi centra questo gran risultato (P5 al traguardo e successiva penalizzazione per un pilota ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Olanda Assen Ducati VR46 MotoGP 2024

“Sono davvero felice, stiamo lavorando sodo e abbiamo finalmente lottato per il podio e per essere la prima GP23 al traguardo. Che bella lotta nel gruppo! Peccato per il terzo posto, ma ad un certo punto ho dovuto lasciarli passare perché la temperatura della gomma davanti stava scendendo troppo e in questo tipo di condizione ad Assen è facile commettere un errore. In ogni caso sono contento e molto orgoglioso della squadra: continuiamo cosi!

4.7/5 - (42 votes)