MotoGP | GP Assen Gara, Bezzecchi: “E’ un momento difficile, ma non molliamo “

MotoGP GP Olanda Assen Ducati VR46 – Marco Bezzecchi non ha chiuso il Gran Premio d’Olanda.

Assen davvero amara per Marco, con un finale anzitempo oggi. 14esimo sullo schieramento di partenza e in P15 dopo lo start, nel tentativo di recuperare, cade nel terzo giro e si ritira definitivamente nel corso della sesta tornata. Un weekend complicato, da dimenticare in poche ore prima di affrontare il secondo GP di questa doppia trasferta, in una settimana al circuito del Sachsenring.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Olanda Assen Ducati VR46 MotoGP 2024

“Ho fatto tanta fatica tutto il weekend: anche oggi in gara, non sono riuscito a prendere il ritmo e poi sono caduto. Ho perso l’avantreno, il primo tocco di gas è sempre complicato. Ho sottosterzo, il posteriore spinge e in queste situazioni è facile cadere. Peccato, è un momento difficile, ma non molliamo e continuiamo a lavorare per avvicinarci.”

