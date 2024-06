MotoGP | GP Assen Gara, Mir: “Sono un pilota che cercherà sempre di fare di più e a volte questo significa cadere”

MotoGP GP Olanda Assen Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso il Gran Premio odi Assen.

Partito bene allo spegnersi dei semafori, Joan Mir è rapidamente passato al comando delle quarto delle RC213V e si è unito al gruppo principale. Guidando a suo agio in zona punti con la maggior parte della gara davanti a sé, una piccola caduta al settimo giro ha posto fine prematuramente alla gara. Mir è rimasto illeso nella caduta.

Dichiarazioni Joan Mir GP Olanda Assen Honda Repsol MotoGP 2024

“Durante la partenza avevo fatto dei progressi ed ero con il gruppo in lotta per la top ten. Ero contento della mia velocità e della staccata dai piloti dietro e il mio feeling migliorava ad ogni giro. Nel Settore 1 stavo cercando di recuperare il tempo che perdevo in altre parti della pista e alla curva tre mi sono piegato un po’ troppo e ho perso l’anteriore. Sono un pilota che cercherà sempre di fare di più e a volte questo significa che cadiamo. Ciò ha posto fine alla nostra gara. Possiamo vedere le aree su cui dobbiamo lavorare durante la pausa”.

4.7/5 - (42 votes)