MotoGP | Gp Assen Day 1, Bagnaia: “Era da un po’ che non mi arrabbiavo con la moto”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, con il quarto tempo.

Dopo aver chiuso in dodicesima posizione le Libere 1 senza aver trovato un buon feeling con la sua moto, Bagnaia è poi riuscito a migliorare il suo tempo nel time attack nelle fasi finali delle Libere 2, chiudendo al quarto posto in 1:32.263.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Olanda Assen MotoGP 2023

“Era da un po’ che non mi arrabbiavo con la moto, ma questa mattina non mi sentivo per niente a mio agio perché la mia Desmosedici era troppo nervosa. A un certo punto mi sono dovuto fermare perché era davvero difficile guidare così. Alla fine però sono contento: nel pomeriggio siamo riusciti a trovare una soluzione e a migliorare molto. Il mio ritmo è davvero veloce con la gomma media e anche nel time attack sono riuscito a fare un buon giro. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto in questa prima giornata e di aver ritrovato le buone sensazioni”.

4.7/5 - (43 votes)