MotoGP | Gp Assen Day 1, Bastianini: “Giornata complicata”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, con il quindicesimo tempo.

Bastianini, diciassettesimo dopo una caduta nella sessione del mattino, è riuscito a togliere un secondo al suo miglior tempo nel pomeriggio, chiudendo in 1:32.955. Enea termina la giornata in quindicesima posizione a 0.8 secondi dalla vetta della classifica dei tempi.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Olanda Assen MotoGP 2023

“E’ stata una giornata complicata: questa mattina non c’era molto grip e non appena abbiamo montato la gomma media davanti sono caduto e questo ci ha sicuramente rallentati molto. Nel pomeriggio ho faticato: abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, ma non era quello che ci aspettavamo. La pista è piuttosto fisica e il forte vento di oggi non mi ha aiutato, ma sono convinto che domani andrà meglio. Bisogna essere molto precisi qui ad Assen perché commettere un errore in una curva si ripercuote poi su tutto il resto del circuito. L’obiettivo sarà quindi riuscire a raggiungere il livello che ancora ci manca. Non sarà facile perché non avremo molto tempo a disposizione, ma proverò a studiare i dati con attenzione. Sarebbe bello riuscire a qualificarsi bene per poter fare una bella gara”.

4.7/5 - (43 votes)