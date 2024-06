MotoGP | GP Assen, Bezzecchi: “L’anno scorso ho fatto un weekend praticamente perfetto”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati VR46 – Lo scorso anno Marco Bezzecchi fece un ottimo weekend ad Assen e spera di ripetersi anche quest’anno.

Tra i più grandi estimatori del TT, dove lo scorso anno ha centrato pole, vittoria nella Sprint e secondo posto nel GP, Marco Bezzecchi che punta ad accorciare le distanze dai più forti. 11esimo in classifica, con 45 punti, non vede l’ora di tornare in sella alla sua moto su un tracciato dove ha sempre conquistato il podio nella classe regina.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Olanda Assen Ducati VR46 MotoGP 2024

“Dopo tre settimane sono davvero felice di tornare in pista e in più ad Assen, uno dei miei tracciati preferiti, una delle piste dove sono sempre andato davvero forte e dove ho centrato il mio primo podio in MotoGP. L’anno scorso ho fatto un weekend praticamente perfetto: pole, vittoria nella Sprint e podio finale! Andare forte qui dà davvero tanto gusto, non vedo l’ora di accendere i motori.”

4.7/5 - (42 votes)