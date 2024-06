MotoGP | GP Assen, Bastianini: “Ho proprio voglia di ritornare in pista”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Dopo il podio al Mugello, Enea Bastianini è pronto a tornare in pista per il Gran Premio d’Olanda.

Enea arriva ad Assen fiducioso di poter fare bene, forte delle buone sensazioni avute al Mugello, dove è stato autore di un’ottima performance, conquistando il secondo posto in gara grazie ad un formidabile sorpasso all’ultimo giro. Dopo i primi sette appuntamenti della stagione il pilota di Rimini occupa la quarta posizione in classifica generale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Questa lunga pausa ci voleva, ma ora ho proprio voglia di ritornare in pista. Dopo il buon risultato ottenuto nella gara di casa in Italia, arrivo in Olanda motivato e carico: non ero mai riuscito a salire sul podio al Mugello in passato ed esserci riuscito quest’anno nonostante ancora senta mi manchi qualcosa, mi fa ben sperare per le prossime gare. Rispetto al passato quest’anno sono stato più costante: stiamo lavorando bene e gara dopo gara continuiamo a crescere. Quindi credo siamo vicini a trovare quell’esplosività che ancora ci manca, anche se uno step in avanti è stato fatto. Lavoreremo sodo fin dalla prima sessione di venerdì per poter lottare per le prime posizioni”.

