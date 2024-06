MotoGP | GP Assen, Di Giannantonio: “Sono stato sempre abbastanza veloce qui”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati VR46 -Dopo il buon weekend del Mugello, Fabio di Giannantonio è carico per il Gran Premio d’Olanda, ad Assen.

Dopo tre settimane di stop, torna al lavoro al box Fabio Di Giannantonio, attualmente nono nella generale con 74 punti, davvero costante in questa prima parte della stagione, con sette Top10 consecutive nella gara di domenica, e sempre più vicino al podio, reale obiettivo per questa doppietta tra Olanda e Germania.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Olanda Assen Ducati VR46 MotoGP 2024

“La pausa ci voleva, per ricaricare un po’ le batterie, ma allo stesso tempo eravamo in un momento molto buono. Mi sono allenato, anche con la Ducati Panigale in pista, queste saranno due gare importanti, anche perché Assen è un tracciato molto bello, ma davvero fisico. Sono stato sempre abbastanza veloce qui, non vedo l’ora di tornare al lavoro con i ragazzi e centrare un bel risultato.”

4.7/5 - (42 votes)