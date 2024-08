MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Espargarò: “La moto scivolava tantissimo”

MotoGP GP Aragon Aprilia – Aleix Espargarò non ha terminato la Sprint Race del Gran Premio di Aragon.

Aleix Espargaró ha concluso la Q2 in undicesima posizione, condizionato dal grip precario. Al via della sprint, il pilota spagnolo ha perso aderenza partendo dal lato più sporco della pista e quando è arrivato alla prima curva, non è riuscito a fermarsi finendo a terra. Fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Aragon Aprilia MotoGP 2024

“Venerdì, con la pista in buone condizioni, avevamo molta trazione, ma con la pista sporca durante la Q2, la moto scivolava tantissimo. La ruota posteriore in partenza ha slittato perché la zona sinistra della pista era particolarmente sporca. Questo mi ha portato in fondo al gruppo e quando ho frenato alla prima curva, si è bloccato l’anteriore e sono caduto.”

4.7/5 - (43 votes)