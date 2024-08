MotoGP | Gp Aragon Sprint Race, Marc Marquez: “Sono molto contento, ma l’importante è domani”

MotoGP Gp Aragon Ducati Gresini – Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Partito dalla pole dopo aver dominato tutti i turni di libere, il pilota spagnolo è riuscito a tornare sul gradino più alto del podio. E’ “solo” una Sprint Race e la gara importante sarà domani, ma è sicuramente un ottimo inizio. Queste le parole di Marc Marquez ai microfoni si Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Aragon MotoGP 2024

“E’ solo una Sprint Race, ma da qualche parte si comincia. In Austria è stato un bel weekend. Domani però è quello che conta di più. Se la pista migliora però Martin e Bagnaia recupereranno. Sono molto contento ma l’importante è domani. Per me è un mix di condizioni. La pista mi piace ha molte curve a sinistre e c’è poco grip. Uno dei miei problemi è quando il posteriore spinge tanto e con così poco grip mi trovo molto meglio. Mi piacerebbe dire che mi gioco il mondiale, ma una gara e un weekend non fa il mondiale. Dobbiamo trovare la costanza. Mi piacerebbe fare come Pecco che fa fatica un weekend e poi va forte per dieci.”

