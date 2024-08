MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Martin: “Ho cercato di stare con Marquez, ma già al terzo giro era difficile seguirlo”

MotoGP GP Aragon Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in seconda posizione.

Partito dalla seconda fila, il pilota spagnolo è riuscito a portarsi in scia di Marquez subito dopo il via. Ha cercato di tenere il passo, ma lo spagnolo ha impresso un ritmo insostenibile per il #89. Con il secondo posto, Martin torna in vetta alla classifica iridata con tre punti di vantaggio su Bagnaia. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“Oggi è stata una giornata positiva. Dopo la caduta è stato difficile trovare la fiducia. La quarta casella non era male. Ho fatto una buona partenza. Ho cercato di stare con Marc, ma già al terzo giro era difficile seguirlo. Abbiamo chiuso il gap da ieri. Non so se domani con la media riusciremo a chiudere il gap. Pecco sicuramente ha avuto problemi, vediamo domani, se miglioriamo il feeling, possiamo fare lo step. Marc fa la differenza in due punti e se riusciamo a recupere in quei punti possiamo stare con lui. Ducati sta soffrendo con il consumo della gomma, Marc riesce a guidare così. Ho provato a gestire, ma è difficile. Dopo due giri perdi l’anteriore ovunque.

4.7/5 - (42 votes)