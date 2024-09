MotoGP | Gp Aragon Gara, Marc Marquez: “E’ una vittoria che ho cercato tanto, ho scommesso tutto”

MotoGP Gp Aragon Ducati Gresini – Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Ripetendo il copione della Sprint Race. Il #93 scattato dalla pole ha mantenuto un passo gara inavvicinabile per tutti tornando a vincere dopo 1043 giorni dall’ultima volta, primo successo in una gara lunga in sella ad una Ducati. Queste le parole di Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gp Aragon MotoGP 2024

“E’ stata una vittoria lenta, l’ho vista arrivare. Era difficile tenere la concentrazione. Ho pensato a tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo, che mi hanno aiutato. Nel 2019 il valore di una vittoria era niente, adesso vale tantissimo. Mi da grinta e provo tutto per essere competitivo e questa vittoria mi riempie di soddisfazione. Dopo mille giorni ti dimentichi cosa vuol dire vincere. E’ una vittoria che ho cercato tanto. Ho scommesso tutto arrivando al team Gresini. Non pensavo tutto il giorno a vincere, ma avevo voglia di vincere e questo mi ha spinto a non mollare mai. Ero tranquillo perché ho visto molte volte la vittoria vicina. Mi dicevo che sarebbe arrivata la vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare perchè questo è stato un weekend speciale dal punto di vista della pista. Adesso devo continuare a stare al massimo livello e lottare per il podio il più spesso possibile.

