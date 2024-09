MotoGP | GP Aragon Gara, Marini: “Dobbiamo analizzare il problema al via”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 17esima posizione.

Partendo dal 20° posto in griglia, Luca Marini era ansioso di sfruttare al meglio le condizioni in continuo miglioramento. Tuttavia, un problema in griglia ha compromesso la sua gara, escludendolo subito dalla lotta per i punti. Nonostante ciò, l’italiano ha mantenuto la concentrazione e ha lavorato diligentemente giro dopo giro, focalizzandosi su una gara orientata più alla raccolta di dati. Girando costantemente sui tempi di 1’50, ha dimostrato di avere la velocità necessaria per competere con il suo compagno di squadra nel gruppo in lotta per i punti. Marini spera ora in una spinta dai tifosi nella prossima gara per interrompere la sua serie di sfortune.

Dichiarazioni Luca Marini GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“L’inizio della gara di oggi è qualcosa che dobbiamo analizzare perché ovviamente significava che eravamo fuori dai giochi, sono dovuto rientrare nella corsia box. È un peccato perché ci stiamo davvero avvicinando sempre di più, facendo progressi ogni sessione ma non stiamo sfruttando al meglio le opportunità: abbiamo avuto la possibilità di segnare buoni punti oggi con quello che è successo prima. I miei giri sono stati simili a quelli degli altri piloti Honda, il che dimostra che avremmo potuto essere lì senza la partenza. Ora andiamo a Misano che è una pista completamente diversa”.

