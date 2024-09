MotoGP | GP Aragon Gara, Martin: “Oggi Marquez era troppo forte”

MotoGP GP Aragon Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso il Gran Premio d’Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in seconda posizione.

Partito dalla seconda fila, il pilota spagnolo non è partito benissimo ed è stato costretto a lottare per raggiungere la seconda posizione. Il passo di Marquez era però inarrivabile per lo spagnolo che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Il #89 lascia Aragon in vetta alla classifica con 23 punti di vantaggio su Bagnaia.

Dichiarazioni Jorge Martin GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“Oggi è molto positiva. Siamo arrivati secondi e sapevamo fosse difficile. Pensavo di essere più vicino a Marc, ma oggi ha trovato ancora qualcosa in più. E’ stato un weekend difficile. Negli ultimi giri era impossibile non cadere. Appena uscivi dalla linea rischiavi di cadere. Vedendo i tifosi mi sono caricato tanto. Abbiamo fatto un bel lavoro. Era importante finire. Non vedo l’ora di arrivare a Misano che è più nel mio stile. Era un attimo a cadere. Mi sono quasi toccato con Acosta e mi si è quasi chiusa. La moto andava bene sul dritto quindi ho recuperato. Oggi Marquez era troppo forte. Complimenti a lui.

