MotoGP | Gp Aragon Sprint Race, Alex Marquez: “Sulla lunga distanza possiamo dire la nostra”

MotoGP Gp Aragon Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in quarta posizione.

Grande gara di Alex Marquez, quarto al traguardo, e bravissimo specialmente ai blocchi di partenza quando con una manovra velocissima evita Bagnaia che pattina in partenza. Punti importanti per tutto il team Gresini che si prepara alla domenica che può portare grandi risultati.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Aragon MotoGP 2024

“Non è stata una partenza facile. Prima l’errore di Pecco, cose che succedono, e poi il mio dove ho perso le opzioni di podio e Pedro è scappato via. Sono andato lungo alla 7 e ho perso oltre un secondo. Il ritmo è buono anche se c’è da migliorare il feeling con la pista. Credo che su distanza lunga possiamo dire la nostra, non so se siamo da podio ma per la top5 ci siamo”.

