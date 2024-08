MotoGP | Gp Aragon Sprint Race, Acosta : “E’ stata una gara di resistenza”

MotoGP Gp Aragon KTM GASGAS/strong> – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon in terza posizione.

Il rookie spagnolo, partito dalla prima fila, ha perso la posizione al via su Martin e ha cercato di tenere il passo dei primi per tutta la gara. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni si Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Aragon MotoGP 2024

“Oggi vincere la gara non era facile. E’ stata una gara di resistenza. Sapevamo di avere un buon ritmo e sapevamo che la gomma avrebbe resistito. Il piano era seguire qualcuno e fare lo stesso passo. Partendo davanti tutto è più facile. Domani devo fare un po’ meglio. Abbiamo cambiato alcune cose al box e altre cose. Abbiamo reso tutto più facile per andare al 100%. Allenarmi con la Moto2 ha aiutato. Test a Misano con la Moto2? Non aveva senso per me andare su una moto stradale. Ho preferito usare una moto da gara più rigida. Poi Misano è una pista che mi piace e mi sono divertito.”

