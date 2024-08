MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Quartararo: “Non abbiamo fatto passi avanti”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Dopo una qualifica disastrosa, il pilota francese è risucto a recuperare tantissime posizioni al via e durante la gara è riuscito a portarsi fino alla zona punti. Per il #20 però il risultato non è dovuto alle migliorie portate in pista dalla Yamaha ma più alle difficoltà che tutti gli altri piloti hanno avuto a causa del poco grip. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Aragon MotoGP 2024

“Abbiamo fatto una gara molto divertente. Soprattutto la partenza e i primi giri. Penso che Pecco abbia avuto un problema ma mi ha fatto piacere lottare con lui e fare qualche sorpasso. E’ molto strano perché ci manca il grip in inserimento. In uscita, quando carichiamo il posteriore non è male, ma quando facciamo percorrenza facciamo fatica e periamo molto. Oggi il passo non era veloce, ma mi sono divertito. Speriamo di essere presto tra i primi. Non abbiamo fatto passi avanti secondo me. Ho fatto una buona partenza ma rischiamo di cadere ad ogni curava.”

