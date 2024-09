MotoGP | Gp Aragon Gara: Marc Marquez indomabile, disastro Bagnaia

MotoGP Gp Aragon Gara – Marc Marquez si aggiudica il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota spagnolo, replicando il copione della Sprint Race, ha dettato un ritmo incredibile sin dall’inizio impedendo a chiunque di potersi avvicinare. Alle spalle del #93 Jorge Martin, non partito benissimo, è riuscito a portarsi in seconda posizione dopo un iniziale tentativo di raggiungere Marc ha preferito non correre rischi. Completa il podio Pedro Acosta. Marc Marquez torna a vincere una gara lunga 1043 giorni dopo l’ultima vittoria.

Disastro per Pecco Bagnaia che, dopo aver pattinato al via partendo dal lato sporco della pista, è stato costretto a recuperare numerose posizioni. Una volta arrivato in zona podio, a 5 giri dalla fine un contatto con Alex Marquez ha posto fine alla gara di entrambi. Un duro colpo per il campionato dell’italiano che adesso deve recuperare 23 punti da Martin.

Fuori dal podio Brad Binder, che precede Enea Bastianini autore di una grande rimonta e Franco Morbidelli. Fabio Di Giannantonio, nonostante la condizione non ancora al 100%, chiude settimo davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e Jack Miller. Alex Rins completa la top ten.

4.5/5 - (6 votes)