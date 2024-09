MotoGP | GP Aragon Gara, Mir: “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso con la moto”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 15esima posizione.

Lavorando sodo per restare con il gruppo, Mir ha concentrato gran parte della gara su sé stesso, cercando di ottenere il massimo delle informazioni dal weekend. Alcuni incidenti più avanti hanno permesso al Campione del Mondo MotoGP 2020 di guadagnare posizioni e tagliare il traguardo in 15ª posizione.

Dichiarazioni Joan Mir GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi in gara abbiamo provato qualcosa di veramente, veramente diverso sulla moto per cercare di risolvere alcuni problemi che abbiamo avuto. Il tipo di cambiamento che normalmente non puoi fare durante un weekend. Non era la direzione da seguire, ma ci ha aiutato a capire molte cose. È qualcosa di veramente buono che siamo stati in grado di provare e le informazioni che abbiamo ci aiuteranno a lungo termine. Sto faticando soprattutto in entrata in curva dove prima ero forte, quindi anche questa è una cosa su cui lavorare”.

