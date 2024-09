MotoGP | GP Aragon Gara, Di Giannantonio: “Nonostante la penalizzazione, oggi è andato tutto per il meglio”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Ottima rimonta per Fabio, ancora convalescente dopo la dislocazione della spalla rimediata in Austria. Soffre nelle fasi iniziali dopo il via dalla P16, ma chiude in crescendo con un buon ritmo. 112 punti e nona piazza nella generale alla vigilia del doppio appuntamento di casa a Misano (San Marino GP – 6/8 settembre ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Aragon MotoGP 2024

“Possiamo essere solo che contenti. Se dopo l’Austria mi avessero detto: vai ad Aragon, corri al 100% e fai la Top10 non ci avrei mai creduto. Nonostante la penalizzazione, oggi è andato tutto per il meglio, sono partito forte, ho gestito bene le gomme, tenuto un gran ritmo e fatto tanti sorpassi. Poi alla fine, tanto dolore alla spalla e anche adesso che è scesa l’adrenalina. Era importante essere qui ed ora full focused su Misano, la motivazione è tantissima.”

