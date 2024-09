MotoGP | Gp Aragon Gara, Alex Marquez: “Non ho visto Bagnaia e non potevo fare nulla di diverso, solo lui poteva evitarlo”

MotoGP Gp Aragon Ducati Gresini – Alex Marquez non ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Dopo una buona partenza, il pilota spagnolo si è portato in terza posizione. Nel finale è stato protagonista di una lotta con Bagnaia e, dopo un lungo dello spagnolo i due si sono toccati finendo a terra. Queste le parole a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Aragon MotoGP 2024

“Non l’ho visto e non potevo fare nulla di diverso, solo lui poteva evitarlo. Bastava che mi lasciasse un metro e non sarebbe successo niente, Non sono arrabbiato con Pecco, capisco che si stia giocando il Mondiale e lo rispetto. Lui non mi ha chiesto scusa e non l’ho fatto nemmeno io: abbiamo due versioni diverse”

