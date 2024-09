MotoGP | GP Aragon Gara, Bezzecchi: “Un altro weekend dalle sensazioni nel complesso positive”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Partito dalla P13 dello schieramento e capace di ripetere l’ottimo scatto al via di ieri, Marco termina il primo giro in P9. Forte di un ottimo passo, risale la classifica fino a riprendere il contatto con il terzetto il lotta per la Top5 prima di essere costretto ad alzare il ritmo e perdere terreno nel finale (82 punti, P12 nella generale).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Aragon MotoGP 2024

“Un altro weekend dalle sensazioni nel complesso positive. Ieri è stata una gara dura, ma abbiamo recuperato. Oggi è andata ancora meglio, sono partito altrettanto bene ed ero nella scia della Top5. Ad otto giri dalla fine ho iniziato ad avere un drop sulla gomma davanti, lo sapevamo, è un problema che cercavamo da gestire dal venerdì. Non sono perfetto sulla moto e stresso davvero tanto il davanti. Ho cercato di sopravvivere fino al traguardo, peccato per oggi ma non molliamo. Ci vediamo al GP di casa!”

