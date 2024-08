MotoGP | GP Aragon Day 1, Marini: “Siamo più vicini alla top ten rispetto a prima”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il 17esimo tempo.

Luca Marini ha svolto due buone sessioni , migliorando di 2,7 secondi dalla mattina al pomeriggio. Alla fine, concludendo la giornata con un miglior tempo di 1’47.280, l’italiano è a soli quattro decimi dalla top ten e da un posto in Q2. È stata un’altra giornata di progressi per Marini, che ha continuato a valutare una manciata di elementi per gli ingegneri HRC.

Dichiarazioni Luca Marini GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“Le condizioni della pista miglioravano giro dopo giro. Il nostro feeling con la moto in queste condizioni di scarsa aderenza è migliorato un po’ e siamo più vicini alla top ten rispetto a prima. Zarco ha fatto un ottimo giro con il suo time attack, sarà una buona occasione per controllare i suoi dati e capire cosa possiamo migliorare domani.”

