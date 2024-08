MotoGP | GP Aragon Day 1, Bezzecchi: “Sono tornati fuori i soliti problemi”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 14esima posizione.

Marco capace di un buon ritmo in FP1 ma più in difficoltà nel pomeriggio ha chiuso in scia del compagno di squadra. Ferma il cronometro a 1.47.029 e sarà costretto anche lui alla Q1 (domani, 10.50 am local time).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Aragon MotoGP 2024

“Una giornata 50-50: sono abbastanza a posto sul passo, con la soft usata, ma non sono contento del feeling e del crono con la gomma nuova. Sono tornati fuori i soliti problemi, che forse su questo tracciato, proprio per le sue caratteristiche, sono ancora più amplificati. In ogni caso sono positivo, possiamo fare un bello step domani. Sono molto contento dell’asfalto nuovo, all’inizio era sporco, è normale, ma c’è molto grip e la pista ha guadagnato punti. “

