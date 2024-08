MotoGP | GP Aragon Day 1, Mir: “Giornata un po’ difficile”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Joan ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il 21esimo tempo.

Mir ha fatto buoni progressi con il suo tempo sul giro tra le due sessioni, man mano che le condizioni della pista miglioravano. Iniziando la giornata al 13° posto, il #36 sperava di continuare la sua velocità nel pomeriggio e di lottare per un posto più vicino alla testa. Le bandiere gialle durante il suo ultimo giro della giornata hanno significato che il miglior tempo di Mir è stato rimosso e ha concluso al 21° posto. La velocità degli altri piloti della Honda RC213V, e in particolare di Zarco, ha fatto sì che Mir rimanesse ottimista per il resto del weekend.

Dichiarazioni Joan Mir GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“”Abbiamo avuto una giornata un po’ difficile oggi, ma penso che sia stata simile per tutti con la nuova superficie. Il grip è migliorato un po’ nel pomeriggio, ma in alcune curve è un po’ imprevedibile, quindi spero che migliori domani. Non siamo riusciti a sfruttare al meglio la nuova gomma in un singolo giro e sono stato colto dalle bandiere gialle. Si tratta di imparare e ottenere più informazioni per migliorare tutto per il futuro”.

