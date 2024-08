MotoGP | GP Aragon Day 1, Bastianini: “Abbiamo faticato a capire quale strada prendere”

MotoGP GP Aragon Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il 15esimo tempo.

Bastianini ha incontrato problemi all’anteriore in sella alla sua Ducati numero 23, dopo il nono tempo fatto segnare in mattinata. Nel corso del suo ultimo giro lanciato, Enea aveva fatto segnare tre parziali incoraggianti, per poi vedersi cancellato il giro a causa delle bandiere gialle, esposte a seguito della caduta di Miller all’ultimo curvone – poco prima del passaggio del pilota italiano. Bastianini sarà quindi costretto a passare dal primo turno di qualifiche delle 10:50.

“Oggi è stata una giornata più difficile del previsto, in quanto abbiamo faticato a capire quale strada prendere. Per questo motivo, siamo stati in ritardo su tutto: abbiamo montato la gomma da time attack tardi e non eravamo allineati agli altri e quindi sono riuscito a fare solo un giro lanciato alla fine, che mi è stato poi cancellato. È un peccato perché mi avrebbe permesso di chiudere nella top 10, mentre ora dobbiamo rifare tutto daccapo. La cosa positiva è che la direzione sembra essere quella giusta, ma abbiamo girato praticamente solo con la media e non sembriamo sul livello di passo dei nostri principali rivali, quindi credo servirà un altro step. Sicuramente c’è margine”.

