MotoGP | Ducati, seconda miglior stagione della storia, i numeri del 2025

MotoGP Ducati – Il 2025 è stata la seconda miglior stagione della storia di Ducati, con 17 vittorie e 44 podi.

Ducati ha ottenuto un totale di 17 vittorie in questa stagione, solo due in meno rispetto al record dell’anno scorso (19). Quattro diversi piloti hanno vinto gare in sella alla Desmosedici GP quest’anno: Marc (11), Pecco (2), Fermín (1) e Álex (3).

Ducati è stata sul podio per 88 gare consecutive. Ciò significa che Ducati ha avuto almeno un pilota sul podio da Aragon 2021, un record assoluto in MotoGP.

Tutti e sei i piloti che hanno corso con una Desmosedici GP quest’anno sono saliti sul podio più di una volta durante la stagione. Ducati ha conquistato la Triple Crown per la terza volta nella sua storia (2007, 2022 e 2025).

Ci sono stati 7 podi interamente Ducati quest’anno.

Delle 11 vittorie di Marc, 7 sono state consecutive.

