MotoGP | Ducati, l’emozione di Domenicali: “Podio con l’azzurro speciale” [VIDEO]

MotoGP GP Mugello – Momenti di grande emozione per Claudio Domenicali al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia al Mugello, settimo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Intervistato da Sky Sport sotto il podio, l’Amministratore Delegato di Ducati ha espresso tutta la propria soddisfazione per la doppietta conquistata da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini nella gara di casa della Rossa, sottolineando come l’atmosfera – unita alla livrea speciale utilizzata in Toscana con l’azzurro – abbia reso il risultato di quest’oggi assolutamente emozionante.

Una pietra che dove spingere la Rossa a proseguire con i propri obiettivi per il prosieguo di questa stagione. Prossimo appuntamento tra un mese ad Assen per il Gran Premio d’Olanda.