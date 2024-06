MotoGP | Gp Mugello Gara, Martin: “Ho fatto un errore da rookie”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha ottenuto il terzo posto nel Gran Premio d’Italia classe MotoGP, gara corsa sullo splendido tracciato del Mugello, settimo round della MotoGP 2024.

Il pilota del Team Pramac Ducati, che partiva dalla pole position, ha subito perso la testa della gara a favore del vincitore Pecco Bagnaia e all’ultimo giro è stato sorpreso da un attacco di Enea Bastianini, avvenuto all’ultima curva, la Bucine.

Ieri avrebbe firmato per il podio, ma in gara ha sperato anche nella vittoria, ecco cosa ha detto “Martinator” che ora ha “solo” 18 punti di vantaggio sul due volte iridato della Top Class.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Ho fatto un errore da rookie, non succederà più in questa stagione. Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri sull’anteriore, prima della gara avrei firmato per il podio, ma a tre giri dalla fine avevo la velocità per vincere. Quando sono arrivato all’ultima curva non pensavo di avere qualcuno attaccato dietro, ho tenuta una traiettoria normale e questo gli ha permesso di passarmi. Avevo il potenziale per vincere, ma come detto ho fatto un errore da rookie. Guidando dietro a Pecco sapevo i due punti dove perdevo e li ho sistemati, ho visto che anche Pecco faticava. Pensavo che dopo sei o sette giri avrei mollato, invece abbiamo girato più forte dell’anno scorso, sto migliorando e penso che arriveranno presto delle vittorie.”

